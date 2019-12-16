ERSOY KKTC'DE!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye geldi.

Ersoy, bugün Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret edecek ardından Lefkoşa’da TİKA ofisinin açılışını yapacak. Ersoy, KKTC Turizm Tanıtım Filmlerinin gösterileceği Kıbrıs Turizm Tanıtım Programı’na katıldıktan sonra akşam saatlerinde adadan ayrılacak.