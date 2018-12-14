Ersun Yanal açıkladı...

Ersun Yanal, Comolli ile çalışacak!

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başlarken, tecrübeli çalıştırının çalışma şartları ve sözleşme detaylarıyla ilgili konular da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini açıkladı, gözler kulüpteki yapılanmaya çevrildi.

Tecrübeli çalıştırıcının sportif direktör Damien Comolli ile çalışma konusunda herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Ersun Yanal, bu konuda katı bir düşünceye sahip değil. Deneyimli teknik adam ile Comolli birlikte görev yapacak.

Sözleşme detayları

Fenerbahçe Kulübü, 56 yaşındaki teknik adamla başarıya endeksli bir sözleşme hazırlandı. Phillip Cocu’ya ödenecek tazminattan sonra sarı-lacivertli yönetim adımlarını daha dikkatli atmaya başladı. Bu nedenle Ersun Yanal ile yapılacak sözleşmede birçok detay bulunuyor.

Bunların başında ise sözleşmenin başarıya bağlı olması geliyor. Yönetim, Yanal’ın maaşının bir bölümünü garanti diğer bölümünü ise başarıya göre ödeyecek.

Yarı yarıya

Başarılı antrenör, sözleşme şartları çerçevesinde takımı istenen hedeflere ulaştıramazsa bu ücreti alamayacak. Garanti ücret ve bonusların oranının yarı yarıya olduğu öğrenildi.

Trabzon tazminatı göz korkuttu

Yönetim, olası bir ayrılıkta tazminat da ödemek istemiyor. Deneyimli teknik adamın,Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra aldığı 10 milyon liralık tazminat sarı-lacivertli yönetimin gözünü korkuttu. Benzer bir durum yaşamak istemeyen yönetim, olası ayrılıkta tazminat ödemeyecek. Bunu da sözleşmeye ekleyecek.

Türk lirası

Ersun Yanal ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme Türk Lirası üzerinden olacak. Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemde artık sözleşmeler Türk Lirası cinsinden yapılıyor. Yanal da bu çerçevede benzer şekilde maaşını alacak. Yanal'ın yardımcıları ile ilgili durum ise henüz netlik kazanmadı. Şu anda kulüpte halen çalışan aktif bir ekip var. Ayrıca Alper Boğuşlu da kaleci antrenörü olarak takıma katıldı. Bu nedenle Yanal’ın tüm ekibinin iş başı yapması zor gözüküyor.