Yılın Bombası!

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye çekimleri sırasında kaydettiği bir videoda Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin yakınlaştığı anlar 'Yeni bir aşk mı doğuyor' iddiasını alevlendirdi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, tüm hızıyla çekimlerine devam ederken Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı bir video ortalığı fena karıştırdı. Hadise ile Beyazıt Öztürk'ün yakınlaştığı anların kaydedildiği görüntü, 'Ufukta yeni bir aşk mı var?' sorusunu akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı'nın kaydettiği görüntülerde Acun'un video çektiğini gören asistan öksürerek Beyaz ile Hadise'yi uyarıyor. Hadise "Acun ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor. Ünlü şarkıcı ardından Ilıcalı'nın "Evet hazır mısın?" sorusuna, "Hayır hazır değilim" yanıtını veriyor. Beyaz, bir programda da Hadise'ye 'Benimle sevgili olur musun?' diye sormuştu...