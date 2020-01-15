Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ERTELENEN EYLEM BUGÜN!
ERTELENEN EYLEM BUGÜN!

ERTELENEN EYLEM BUGÜN!

''Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok'' eylemi bugün

A+A-

“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün gerçekleşiyor. Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde başlayacak.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanan eylem yoğun yağışların ardından Lefkoşa’ya gelen bazı yolların kapanması nedeniyle iptal edilmişti.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.