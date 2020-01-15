YEŞİLIRMAK'TA MÜLTECİ GEMİSİ!
Yeşilırmak’da mülteci gemisi tespit edildi
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Yaklaşık bir deniz mili açığında bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 34 Suriye uyruklu erkek sığınmacı tespit edildi.
Polis, dün saat 16.00 sıralarında, Yeşilırmak’ın yaklaşık bir deniz mili açığında, bir tekne içerisinde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 34 Suriye uyruklu erkek sığınmacının Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildiğini bildirdi.
Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Etiketler : Yeşilırmak, mülteci gemisi
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