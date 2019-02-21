EŞİ BAYGINLIK,BABASI FENALIK GEÇİRDİ!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele Eski Kaymakamı Kemal Yılmaz, görevde olduğu sürede Karpaz’daki kaçak yapılarla ilgili mahkemenin yıkım emrini geciktirdiği gerekçesiyle iki ay hapis cezasına mahkum edildi. Yargıç, gerekli bildirimlerin yapılmış olmasına rağmen sanığın bu uyarıları dikkate almayarak suç işlediğine dikkat çekti

Dipkarpaz’da Doğal ve Arkeolojik Sit Alanına inşa edilen kaçak bungalovların yıkım emrini görevdeyken yerine getirmeyi geciktirerek mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işleyen İskele eski kaymakamı Kemal Yılmaz hakkındaki karar dün İskele Kaza Mahkemesi’nde açıklandı. “Mahkeme emrine riyatsizlik” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Yılmaz, mahkeme tarafından 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Dün sabah mahkemeye akın eden sanık Yılmaz’ın ailesi, destekçileri ve bazı siyasi isimler mahkeme kararını alkışlar ve yuhalamalarla protesto ederken, sanık Yılmaz’ın eşi mahkeme salonunda baygınlık geçirdi, babası ise fenalık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.





2013 yılı Mart ayı içerisinde Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’a Altınkumsal bölgesinde Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı içerisine izinsiz olarak yaptıkları yapılardan dolayı dosya tanzim edilmiş ve mahkeme her iki şahıs aleyhine mahkumiyet kararı vermişti. Akabinde ayni yıl içerisinde alt mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı üzerine Yüksek Mahkemeye baş vuran Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan istinaf dosyalamıştı. 15 Şubat 2016 tarihinde İskele Kaza Mahkemesi dosyalarla ilgili Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’ı suçlu bulup 3 yıl süreyle hapis edilmesine, Burhan Kalın’a ait “Golden Bay Beach” isimli işletmede bulunan 22 adet ahşap bungalov, restoran, tuvalet, su kuyuları, Gültekin Erdoğan’a ait “Teko’s Place” isimli ş yerinde bulunan 20 adet ahşap bungalov, restoran, tuvaletler, duşlar, su kuyusu ve septik kuyuların 1 ay içerisinde yıkılmasına emir vermişti. Ayni yıl içerisinde Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan, Alt Mahkemenin verdiği ceza takdirini istinaf ederek Yüksek Mahkemede dava açmışlar ve 20 Nisan 2016 tarihinde Yüksek Mahkeme, Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan’ın davalarını karara bağlayıp mahkumiyet aleyhine açılan davaların reddine, ceza takdiri için açılan davaların kısmen kabulune ve her 2 şahsın 3 yıllık hapislik sürelerinin 1 aya düşürülmesine, yapıların ise 2 ay içerisinde sahipleri tarafından yıkılarak kaldırılmasına, 2 aylık süre içerisinde yıkılmaması halinde bölge kaymakamlığı tarafından yıkılarak kaldırılmasına emir vermişti. 20 Haziran 2016 tarihinde Yüksek Mahkemenin verdiği sürenin dolmasına rağmen bahse konu tesislerin sahipleri olan Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan tesisleri içerisinde bulunan yapıları yıkıp kaldırmamışlardı. Bunun üzerine 22 Haziran 2016 tarihinde İskele Hukuk Dairesi, İskele Kaymakamı olan sanığa Yüksek Mahkemenin mal sahiplerine verdiği sürenin dolduğunu ve kaymakamlık tarafından gereğinin yapılmasını amaçlayan yazıları göndermiş ve gerekli ihbarlar yapılmıştı.





Davanın kararını açıklayan İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, sanık Kemal Yılmaz’ı aleyhine getirilen davadan suçlu bulup mahkum ettiğini açıkladı. “Yasal emirlere riayetsizlik” suçu için 2 yıla kadar hapislik cezası ön görüldüğünü belirten Karayel, ithamnameye konu suçun kamu menfaatini olumsuz şekilde etkileyen dolayısıyla mahkemeler tarafından ciddiye alınması gereken suçlar arasında yer aldığına dikkatleri çekti. Karayel, “Mahkeme emrine riayetsizlik” suçunun, adalet dağıtan mahkemelerin verdiği emirlerin yerine getirilmemesi suretiyle verilen kararların hiçe sayılmasını ve toplumun adalete olan güvenini sarstığını vurguladı.





“TEMİZ GEÇMİŞİNİ BU SUÇLA LEKELEDİ...”

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, sanık Kemal Yılmaz’ın, konu suçun meydana geldiği dönemde kaymakamlık görevini ifa ettiğini anımsatarak, Yüksek Mahkemenin Burhan Kalın ve Gültekin Erdoğan açısından yıkım için vermiş olduğu sürenin 20 Haziran 2016 tarihinde dolmuş olmasına ve gereğinin yapılması hususunda sanığa bildirim yapıldığını ifade etti. Gerekli bildirimlerin yapılmış olmasına rağmen sanığın bu uyarıları dikkate almayarak ithamnameye konu suçu işlediğini söyleyen Karayel, sanığın görevini yerine getirmeyerek temiz geçmişini bu suçla lekelediğini vurguladı. Karayel, sanık avukatının, sanığın merkezi yönetimin tutumuna, siyasilere güven duymasına ve siyasilerin çelişkili ifadelerine maruz kalarak konu suçu işlediğini ifade ettiğini belirterek, hiç bir siyasi baskı ve görüşün mahkeme kararının üstünde olmayacağı gibi mahkeme emrinin uygulanmaması için geçerli bir mazaret olarak da kabul edilemeyeceğini açıkladı. Sanığın işlemiş olduğu suçların kamu yararını ve vicdanını sarsan ve yaralayan suçlar olduğuna vurgu yapan Karayel, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza dışında başka ceza verilmesinin kamu menfaati üzerinde olumsuz etki yaratacağı kanaatine vardığını ve sanığı 2 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

KARAR SONRASI ORTAM GERİLDİ

Sanık Kemal Yılmaz hakkındaki kararın açıklanmasından sonra mahkemede ortam gerildi. Kararın açıklanmasından sonra sanık Yılmaz’ın eşi salonda baygınlık geçirirken, akrabası ise mahkeme salonunda “Allah belanızı versin” diyerek bağırdı. Mahkeme salonunda başlayan gerginlik dışarıya taştı ve hareketli saatler yaşandı. Sanık Yılmaz’ın ailesi ve destekçileri mahkeme avlusunda “Kemal suçsuz”, “Adalet yok”, “Adalet öldü”, “Adalet değil ırkçılık”, “Yazıklar olsun”, “KKTC adaleti bu” gibi sloganlar atarak kararı alkışlarla ve yuhalamalarla protesto ettiler.



