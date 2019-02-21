Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAPIK BABA BASINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI!
SAPIK BABA BASINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

SAPIK BABA BASINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

Yıllarca öz kızına tecavüz etmişti...

A+A-

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Çalışma izinli olarak bulunduğu KKTC’de 10 yaşından itibaren kendi öz kızına yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti

Çalışma izinli olarak bulunduğu KKTC’de 10 yaşından itibaren kendi öz kızına  yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti. 

İstinaf mahkemesinde avukatsız hazır bulunan sanık O.Y, istinaf talebini geri çektiğini beyan etti.

Basına saldırmaya çalıştı

 O.Y, mahkemede görev yapan basın mensuplarına saldırmaya yeltendi. Polis, sanığı engelledi. İsminin baş harfleri O.Y olan sapık baba aleyhine getirilen başta 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz ve akraba ile cinsi münasebet suçları olmak üzere toplam 8 davadan suçlu bulunup, 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.