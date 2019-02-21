SAPIK BABA BASINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Çalışma izinli olarak bulunduğu KKTC’de 10 yaşından itibaren kendi öz kızına yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti

Çalışma izinli olarak bulunduğu KKTC’de 10 yaşından itibaren kendi öz kızına yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti.

İstinaf mahkemesinde avukatsız hazır bulunan sanık O.Y, istinaf talebini geri çektiğini beyan etti.

Basına saldırmaya çalıştı

O.Y, mahkemede görev yapan basın mensuplarına saldırmaya yeltendi. Polis, sanığı engelledi. İsminin baş harfleri O.Y olan sapık baba aleyhine getirilen başta 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz ve akraba ile cinsi münasebet suçları olmak üzere toplam 8 davadan suçlu bulunup, 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.