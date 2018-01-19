Eşi için en yakın arkadaşını sildi!

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil birbirlerini sildi. Sebebin Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erken olduğu iddia edildi.

Oyuncu Şükran Ovalı ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki oyuncu birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

Dostluğun bitmesinde Şükran Ovalı'nın futbolcu eşi Caner Erkin'in etkili olduğu iddia edildi.

Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil her davete, açılışa birlikte katılıyordu. Sık sık birlikte zaman geçiriyorlardı. Samimi pozlarını Instagram hesaplarından da paylaşıyorlardı.

Dolayısıyla bu dostluğun bitişi akıllara 'Caner Erkin, Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil'in dostluğunu kıskandı mı?' sorusunu getirdi.