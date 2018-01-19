DOMATESTE ZEHİR!

Tarım Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden elma çeşitleri, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir ve cennet hurması

olmak üzere alınan 25 numuneden 24'ü temiz çıktı, 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. Limit üstü çıkan SVS Tic. Ltd’e ait Armut (Santa Maria) imha edildi.

Yerli ürünlerden marul, enginar, narenciye çeşitleri, ıspanak, domates, salatalık, patlıcan, biber çeşitleri, taze fasulye, kabak, brokoli olmak üzere alınan 42 numunen 38'i temiz çıktı, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Geçen haftalarda yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Cuma Özdemir'e ait domates bu hafta yapılan analizde yine limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Düzce de Halil Bender'e ait ıspanak bu haftayapılan analiz de limit altına indiği için ürünün hasadına izin verildi.

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Akdoğan da Ahmet Aktolga'ya ait biber, Gazimağusa da Selvi Kaçar'a ait sivri biber ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’ya ait marulun hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Açıklamaya göre, Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesine göre değerlendirilmektedir.