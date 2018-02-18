Eşine yumruk attığı iddialarının ardından Ali İhsan Varol'dan açıklama: Varsın bu çamurun izi bende kalsın

Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol'un eşine şiddet uyguladığı ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması yönünde çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz" diyen Varol, "Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar." açıklamasında bulundu.

‘Kelime Oyunu’ adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır" dedi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söyleyerek şikâyette bulunmuştu.

İddia üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Varol, "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar” diye yazdı.