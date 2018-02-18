Lefkoşa–Güzelyurt anayolunda trafik kazası
1 kişi yaralandı
A+A-
Lefkoşa -Güzelyurt anayolu üzerinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 44 yaşındaki Işıl Cankurt hafif şekilde yaralandı.
Polis’ten alınan bilgiye göre kaza bu akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa -Güzelyurt anayolu üzerinde, Işıl Cankurt (K-44), yönetimindeki GB 100 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Serhatköy üst geçidi civarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refuj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp ters döndü.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.