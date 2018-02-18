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Ali İhsan Varol'a hapis şoku!

Ali İhsan Varol'a hapis şoku!

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'a şok.

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Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.

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İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

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