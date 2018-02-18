Ali İhsan Varol'a hapis şoku!

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.

İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.