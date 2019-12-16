EŞİNİN BURNUNU KIRDI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Eşini eve geç geldiği gerekçesiyle ciddi şekilde darp eden zanlı Okan Mertdağ tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Okan Mertdağ’ın 14.12.2019 tarihinde saat 18.00’de Yenikent’teki adresinde eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, aynı gün 21.30’da Meclis-i Meyhane isimli işyerinde zanlı Okan Mertdağ’ın sağ eliyle eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.