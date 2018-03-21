Eski Aşkını Çabuk Unuttu!

Şarkıcı Deniz Seki ile yaşadığı birliktelikle adını geniş kitlelere duyuran Faruk Salman, ünlü şarkıcıdan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Faruk Salman ile Deniz Seki'nin 3.5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; flaş ayrılığın ardından 51 yaşındaki iş adamı cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Yeni bir aşka yelken açan Salman, ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi. Salman, "Ciddi bir ilişkiye başladığım doğrudur" açıklamasını yaptı.