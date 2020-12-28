Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin 4 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılmasına karar verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılmasına karar verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacaklar” denildi.