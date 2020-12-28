Pilli: 9 Eylül İlkokulu’ndaki vaka sayısı 6’ya yükseldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında yerel bulaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pilli, vakalarda yaşanan artışın insan hareketlerinden kaynaklandığını belirterek, herkesi önlemlere uymaya çağırdı.

Hemşireler arasında çıkan pozitif vakalara da işaret eden Pilli, bu durumun zaten varolan hemşire açığını daha da zor soktuğunu söyledi. Pilli, Kamu Hizmeti Komisyonu’na çağrıda bulunarak, bir an önce talep etmiş oldukları istihdamlar için münhalin yapılmasını istedi. Bakan Pilli, “olağanüstü bir durum yaşanıyor.

Bir an önce yeni hemşireleri istihdam etmemiz lazım. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalıdır. KHK 3 ay sonra değil. Şimdi hemen bu istihdamlar için adım atmalı. Denizde yüzdük, karaya çıkacağız, şimdi yardım istiyoruz. Bu salgını atlatmaya çalışırken, kimse bizim batmamız uğraşmasın. Yalnız başımıza bu işler bir yere gitmez, dost birlikler bizi vurmasın” dedi. Tek amacının sağlık olduğunu belirten Bakan Pilli, restoranlarla ilgili saat 21.00’e kadar olan sınırlamanın “kapatma” kararı olmadığını, bunun süreli bir karar olduğunu söyledi. Pilli, “Biz açılışlara da bir yasak koymuştuk, ancak gördük ki, hafta sonu buna uyulmadı” dedi. Bakan Pilli, okullarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

9 Eylül İlkokulu’nda tespit edilen pozitif vaka sayısının 6’ya yükseldiğini belirten Bakan Pilli, vakaların 5’inin öğretmen, birinin öğrenci olduğunu belirtti. Bakan Pilli, temaslı takip sürecinin doğru işlemesi adına tedbir amaçlı olarak 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara 0verildiğini, ancak şu an itibariyle tüm okulların tedbir amaçlı kapatılmasının sözkonusu olmadığını söyledi. Bu hafta okulları gözlem altına alacaklarını belirten Bakan Pilli, “Bulaşın durumuna göre yılbaşından sonra Şubat tatilini öne çekebiliriz.

Ama bunu yapabiliriz diyorum, yapacağız demiyorum, yanlış algılanmasın. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışma yürüteceğiz” dedi. Bakan Pilli, aşıların Ocak ayının ilk haftasında gelmesinin beklendiğini, Ocak ortası itibarıyla da aşılamanın başlayacağını söyledi.

BRTK