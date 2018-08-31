Eski kocasını çabuk unuttu!

Sekiz ay önce eski futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini noktalayan Etkin Ünal, Çeşme'de tatiline devam ediyor.

Çeşme Devlet Hastanesi acilinden çıkarken görüntülenen Etkin Ünal, yanındaki genç bir erkekle objektiflere yansıdı. Bir saate yakın acilde kalan, adının Tufan İrfan olduğu öğrenilen genç adama serum takıldığı öğrenildi. Hastaneden çıkan ikili, daha sonra arabalarına binerek uzaklaştı.