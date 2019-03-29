ESKİ SEVGİLİSİNE KOMPLO KURMUŞTU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele’de ayrıldığı sevgilisinin aracına uyuşturucu madde koyarak komplo kuran zanlı Kader Erman ile kendisine yardımcı olduğu iddia edilen zanlı Esin Karagöz ve İrfan Düşer, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

İskele’de ayrıldığı eski sevgilisini tutuklattırmak için aracına uyuşturucu madde koyan zanlı Kader Erman ile zanlı Erman’a yardım ettikleri ileri sürülen zanlı Esin Karagöz ve İrfan Düşer hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Düşer, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, zanlı Erman ile Karagöz ise davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlılarla birlikte tutuklanan Berna Lütfioğlu’nun ise mesele ile bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz,

15 Mart 2019 tarihinde İskele’de ZPL 910 plakalı araçta narkotik ekiplerince yapılan aramada 2 gr 551 mg Sentetik Cannabionoid ile 705 mg Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Kavaz, yürütülen tahkikat neticesinde ise zanlı Kader Erman, Esin Karagöz ve İrfan Düşer’in tutuklandığını belirtti.

Zanlı Erman’ın sabıkaları var

Tahkikat memuru Mustafa Kavaz, zanlı Kader Erman’ın sirkat, telafonda tacizlik ve polise yalan beyanda bulunma suçlarından sabıkası olduğunu, İskele’de ise amme fesatçılığı ve ciddi darp suçlarından dolayı gündemde olan davaları olduğunu açıklayarak, zanlının polise yalan beyanda bulunarak masum bir insanın tutuklanmasına neden olduğunu belirtti.

Zanlı Esin Karagöz’ün ise TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal statüsü olmadığını ifade eden Kavaz, zanlı İrfan Düşer’in ise KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. Kavaz, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlı Erman ile Karagöz’ün davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini, zanlı Düşer’in ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Erman ile Karagöz cezaevine gönderildi

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Kader Erman ile Esin Karagöz’ü davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Karayel, zanlı İrfan Düşer’in ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.