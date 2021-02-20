‘Esnafı rahatlatacak paketler hazırlamış bulunmaktayız’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ve yanındaki heyet, Başbakan Ersan Saner taranfıdan kabul edildi.

Başkan Kanber, “İş yerlerinin kapanmasından dolayı istihdamın devamı için iş yerlerinin açılsa bile, bazı sektörlere ekonomideki gelir kaybından dolayı desteğin devam etmesini, bunun da vergideki gelirlere göre değerlendirebileceğiz ve zararı oradan da görebiliriz. Ona göre destek verilmesini bekliyoruz”dedi Sosyal güvenlik desteğinin mutlaka devam etmesi gerektiğini belirten Kanber, “Borç faizleri ekonomik kapasitenin çok üzerinde, eski gelire göre borçları ödeyemiyoruz.. daha önce öteledik faizlendirdik.

Tekrar öteleyip faizlendirdiğimizde borç faiz miktarları daha da yükseliyor” diye ekledi. Başbakan Ersan Saner de pandeminin yarattığı olumsuzlukların ve sıkıntının sadece KKTC’de değil tüm dünyada olduğunu söyledi.. Başbakan Saner, “Kendi imkanlarımız çerçevesinde bir takım girişimler yaparak esnafı daha da rahatlatacak noktaya getirmek için paketler hazırlamış bulunmaktayız. Anavatan Türkiye ile imzalayacağımız protokol de kapsamlı. Önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz, imkan yaratabildiğimiz takdirde elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünyada aşılama çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Saner, “Dünyada ülkesine aşı gitmeyen birçok millet vardır.

Bu konuda KKTC’yi Güney Kıbrıs’la değerlendirecek olursam güneye 65 bin doz aşı gitti, biz ise 80 bin doz aşı getirdik. Bu takdir edilmeli. Bize bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederim” dedi. Başbakan Saner ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı temasta aşısız kalmayacağımız yönünde garantinin mevcut olduğunu söyledi. Saner, “İş yerlerinin kapanması dolayısıyla sosyal güvenlik desteği ile toplam 8 bin yatırım yapan işletme var. Tamamı sizin üyeleriniz diye düşünüyoruz. Sorumluğumuzu yerine getiriyoruz ve işveren katkı payını ödüyoruz. Sıkıntı olmadığını düşünüyorum..

Borç fazileri ise iki kategoriye ayrılabilir, bir normal borç bir de doğal olarak bizim esnafa sağladığımız kredi paketleri.. Geçen yıl bütçenin yüzde 15’ini Covid döneminde esmnafa kullandırabilecek bir kapasiteye ulaşmıştık. Bu yıl da bunun için ciddi çalışmalar öngörüyoruz. İlk 100 milyon TL’lik paketimizi açıkladık. Bir de ilk kez kira destek paketini açıkladık.. Bu imkanları geliştirmek için çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.