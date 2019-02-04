Estetiksiz hali şok etti!
Estetiksiz hali şok etti!
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Medcezir, Paramparça, Öyle Bir Geçen Zaman ki gibi dizilerle tanınan Mine Tugay, estetiksiz görüntüsüyle gündeme geldi. Mine Tugay’ın estetiksiz fotoğrafı sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oldu.
Güzel oyuncu Mine Tugay’ın seneler önce çekilen estetiksiz fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Mine Tugay'ın değişimi ile ilgili pek çok yorum yapıldı.
Etiketler : Mine Tugay, estetiksiz hali
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