CENAZE TÖRENİNDEN DOLAYI TOPLANTI YAPILMADI
Meclis toplandı ve cenaze töreninden dolayı çalışma yapmadan toplantısını kapattı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre’nin başkanlığında açıldı.
Açılışın ardından, Aydın Denktaş’ın cenaze töreninden dolayı gruplar arası mutabakatla toplantı kapatıldı.
Meclis Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da denetim göreviyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü gündemi ise 11 Şubat Pazartesi gününe aktarıldı.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Zorlu Töre
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