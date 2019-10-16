ETKİSİZ HALE GELEN TERÖRİST SAYISI 611!

Barış Pınarı Harekatı yedinci gününde. Milli Savunma bakanlığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 611'e ulaştığını açıkladı. Haftasonu kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'da da meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi.



Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.



Resulayn'da kentte meskun mahal çatışmaları devam ediyor. Suriye Milli Ordusu mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle evlerde gizlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarına hız verdi.



Suriye Milli Ordusunun operasyonlarına Türk topçusu da destek verdi. Resulayn merkezinde ve kırsalında tespit edilen terör örgütü mevzileri, mühimmat depoları ve karargahları fırtına obüsleri tarafından vuruldu.



Tel Abyad'da devam eden arama tarama faaliyetinde ise terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Teröristlerin barınma alanı olarak da kullandığı bir binada çok sayıda havan topu, mermileri, piyade ve ağır makinalı tüfeklere mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında güdümlü anti tank roketleri de dikkat çekti.



Tel Abyad kasabasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından siviller de evlerine dönmeye başladı. Çatışmalar öncesinde Tel Abyad'ı terk eden siviller, güvenlik kontrollerinin ardından kente giriyor. Kentin giriş ve çıkışında Suriye Milli Ordusu unsurları kimlik ve üst araması gerçekleştiriyor.



Kontrol altına alınan Tel Abyad ve Resulayn'dan teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denediği de öğrenildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştığı ve bölgeyi terk etmeye çalıştığı belirlendi.



Güvenlik kaynakları, terör örgütünün uluslararası kamuoyunu yanıltma yöntemleri hakkında da dikkat çeken bir bilgi verdi.



Buna göre teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenledi.



Böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.