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Euro 17,57 liradan, sterlin 20,38 liradan haftaya başladı

Euro 17,57 liradan, sterlin 20,38 liradan haftaya başladı

Euro 17,57 liradan, sterlin 20,38 liradan haftaya başladı

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Haftanın son gününde KKTC’de serbest piyasada euro 17,57 liradan, sterlin 20,39 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 16,70 liradan alınan dolar 16,85 liradan satılıyor. 17,40 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,57 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,20 liradan alınıp, 20,38 liradan satılıyor

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