Euro 28.70, sterlin 33.40, dolar 26.35 liradan işlem görüyor
Euro 28.70, sterlin 33.40, dolar 26.35 liradan işlem görüyor
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KKTC’de serbest piyasada Euro 28.70, sterlin 33.40, dolar ise 26.35 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 08.15 itibarıyla 28 liradan alınan Euro, 28.70 liradan satılıyor. 32.70 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33.40 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 25.80 liradan alınıp, 26.35 liradan satılıyor.
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