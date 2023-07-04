Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Güngör çöplüğünde bugün akşam saatlerinde meydana gelen yangının çevre emniyeti alınmıştır.

Bölgede tedbir amaçlı itfaiye ekipleri bu akşam bekletilecek. Yangına polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile iş makineleri ile müdahale edildi.

BRT