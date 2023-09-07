Euro 29,05, sterlin 33,80, dolar 27,05 liradan işlem görüyor
Euro 29,05, sterlin 33,80, dolar 27,05 liradan işlem görüyor
A+A-
KKTC’de serbest piyasada Euro 229,05, sterlin 33,80 dolar ise 27,05 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 9,50 itibarıyla 28,70 liradan alınan Euro, 29,05 liradan satılıyor. 33,50 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 33,800 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 26,80 liradan alınıp, 27,05 liradan satılıyor.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.