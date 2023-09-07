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Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

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Meteoroloji Dairesi yarın günün ilk saatlerinden başlayarak gün boyunca tozlu havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

BRT

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