EVİN DUVARINA ÇAKILDI!
Yoldan çıktı, evin duvarına çakıldı
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Haspolat’ta bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı
Murat ASLAN
Haspolat köyünde dün sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çakılan sürücünün yaptığı kaza yürekleri ağza getirdi.
Kaza, Haspolat’ta saat 11.00’de Kırlangıç Sokak üzerinde seyretmekte olan Mustafa Korkmaz, yönetimindeki KG 906 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki evin duvarına çarpması ile meydana geldi.
Kaza sonrasında araç sürücüsü Mustafa Korkmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Musa Yıldırım hafif şekilde yaralanmaları sonucunda Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek kontrol amaçlı müşahede altına alındılar.
Halkın Sesi
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