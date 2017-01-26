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GAZİMAĞUSA’DA AĞIR YARALAMA

GAZİMAĞUSA’DA AĞIR YARALAMA

Gazimağusa’da ağır yaralama

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Gazimağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okube’nin kafasına sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatı müteakip Okube, nöroloji servisinde kontrol altına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen isminin baş harfleri M.E.N.(E-24) ve M.İ.(E-23) olan iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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