EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Hasan Yengin evinde ölü olarak bulundu
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Karşıyaka’da sakin Hasan Yengin hayatını kaybetti.
Polis bülteninde yer alan habere göre dün saat 18.30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin 60 yaşındaki Hasan Yengin, ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.
Hasan Yengin’nin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “akut kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Hasan Yengin, Karşıyaka, evinde ölü bulunma
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