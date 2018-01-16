EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Yatak odasında ölü bulundu!
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75 yaşındaki Ayşen Ozon Girne’de evinde ölü olarak bulundu.
Dün sabah saat 09:00 sıralarında, Girne’de sakini 75 yaşındaki Ayşen Ozon, ikametgahının yatak odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ozon’a bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin ‘kalp yetmezliği’ olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Ayşen Ozon, ölüm
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