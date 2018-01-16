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MÜLTECİ OPERASYONU!

MÜLTECİ OPERASYONU!

9 mülteci tutuklandı!

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Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Tatlısu’da 9 mülteci tespit edilerek tutuklandı

Bu sabaha karşı, saat 01:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Tatlısu Balıkçı barınağının doğu kısmında bulunan koyda, yasadışı yollardan gemi ile KKTC’den çıkış yapmak için bekleyen, yaşları 18 ile 39 arasında değişen, 4’ü Kamerun, 4’ü Fildişi ve 1’i de Kongo uyruklu olmak üzere (3’ü kadın ve 6’sı erkek) toplam 9 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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