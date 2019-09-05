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Evleneceği tarihi açıkladı...

Evleneceği tarihi açıkladı...

Evleneceği tarihi açıkladı...

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Ziynet Sali önceki akşam Kastamonu'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Sali, ilk kez evleneceği tarihi sahnede açıkladı.

Şarkıcı Ziynet Sali, önceki Kastamonu’da sevenleriyle buluştu. Zali, sahnede dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Sahne kostümüyle de ilgi çekmeyi başaran şarkıcı orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile 24 Eylül’de dünyaevine girecekleri belirtti ve kendisini dinlemeye gelen Kastamonuluları düğününe  davet etti.

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