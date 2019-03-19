Evlilikte kürtaj krizi!

Serdar Ortaç'ın eşinin ondan izinsiz kürtaj yaptırdığı yönünde iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanacağı yönünde iddialar dün basında yer almıştı. İddiaya göre Ortaç "Artık dayanamıyorum" diyerek avukatına başvurmuştu.

Çıkan bu haberleri ünlü popçu "Yalan haber" diyerek sosyal medya üzerinden yalanladı. Fakat bu kez de bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Tv8'in 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu Eylem İpek Şafak, Serdar Ortaç'ın boşanma kararı aldığı ve bunun nedeninin ise eşinin ondan izinsiz kürtaj yaptırması olduğunu söyledi. Fakat daha sonra Ortaç'ın eşiyle arasını düzelttiği ve boşanmaktan vazgeçtiğini iddia etti.