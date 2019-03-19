GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ ANILDI

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 55.’nci yıldönümü nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzel yaptı. Şiirlerin okunmasıyla devam eden törende son olarak Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre söz aldı.

Töre, şehitlerin emaneti vatan topraklarında Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devletinde özgürlük, güven ve huzur içerisinde yaşadığını kaydederek, şehitlerini unutan bir halkın bağımsızlığını koruyamayacağını vurguladı.

Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için Türklere saldırıya geçtiğini ve Enosis hayalleri uğruna adayı ikiye böldüğünü belirten Töre,1963-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Töre, KKTC’nin anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğine dikkati çekerek, Şehitlerin, Gazilerin ve kahraman Mehmetçikle Mücahidin hediyesi KKTC’nin ilelebet yaşatılacağını söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre’nin konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi.Gün nedeniyle ikinci tören Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde düzenledi.

Törende Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni Meltem Köksallar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören şiirler okunmasıyla sona erdi.