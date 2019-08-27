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EYLEM YAPACAKLAR!

EYLEM YAPACAKLAR!

Avcılık Federasyonu bugün eylem yapacak

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Avcılık Federasyonu, bugün “Avına Sahip Çık” sloganı ile eylem yapacak.

Avcılık Federasyonu tüm avcıları eyleme katılmak amacıyla saat 08.30’da Avcılık Federasyonu önünde toplanmaya çağırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “avcı camiasını yakından ilgilendiren konular hakkında bazı siyasilerin popülist davranarak avcılık dışı kararlar ürettiği” savunularak, buna artık “dur” deme zamanının geldiği ifade edildi.

 

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