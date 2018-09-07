EYLEMCİLERLE POLİS UZLAŞI ARAYIŞINDA!

Tarım bakanlığı önündeki eylemde polis ve eylemciler uzlaşmaya çalışıyor.

Polis eylemcilerden, sorun yaşanmaması adına eylemlerini sonlandırmalarını talep etti.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları eylemi sonlandırıp sonlandırmayacakların kendi aralarında değerlendireceklerini belirterek, eylemlerinin pazartesinden itibaren farklı şekillerde sürdürebileceklerini söyledi.