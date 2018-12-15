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Facebook'tan korkutan haber!

Facebook'tan korkutan haber!

13-25 Eylül tarihlerinde...

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Sosyal medya platformu Facebook, bir yazılım hatası nedeniyle, binden fazla üçüncü parti uygulamanın yaklaşık 7 milyon kullanıcısının erişim izni vermediği fotoğraflara ulaşmış olabileceğini açıkladı.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, kişisel blog sayfasından  yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü  parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş  olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü  parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan  fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullandı.

Bar, kullanıcıların bir uygulamaya Facebook fotoğraflarına erişim izni  verdiklerinde genellikle sayfalarında paylaştıkları fotoğraflara erişim izni  verildiğine dikkati çekerek, "Bu durumda, yazılım hatası uygulama  geliştiricilerine Facebook hikayeleri ya da sisteme yüklenip paylaşılmayan  fotoğraflara erişim vermiş olabilir." bilgisini paylaştı.

Şu anda 6,8 milyon kullanıcı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan  bin 500 kadar uygulamanın bu hatadan etkilendiğine inandıklarını vurgulayan Bar,  "Uygulama geliştiricileri ile bu hatadan etkilenen kullanıcıların fotoğraflarını  silmeleri konusunda çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bar, yazılım hatasından etkilenmiş olabilecek kullanıcıları  uyaracaklarını sözlerine ekledi.

Facebook ve veri ihlali tartışmaları

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan  Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme  gelmişti.

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz  firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı  kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile  İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu  etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol  açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma  açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük  değer kaybetmişti.

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