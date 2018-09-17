Fahriye Evcen hamile!

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Haziran 2017’de evlenen Fahriye Evcen iki aylık hamile.

Bir yıldır bebek sahibi olmak isteyen, tedavi gördüğü de konuşulan Fahriye Evcen (32) mutlu haberi geçtiğimiz gün doktorundan aldı. İki aylık hamile olduğunu öğrenen Evcen, eşi Burak Özçivit’e (33) sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

Çift müjdeli haberi daha sonra aileleriyle paylaştı. Anne olmak istediğini her seferinde dile getiren Evcen, bir süredir gelen dizi ve film tekliflerini reddediyordu. Burak Özçivit ise “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle bu sezon ekranlara dönüyor.