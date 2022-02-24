Falyalı cinayeti zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak

İş İnsanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak tutuklanan 3 zanlı Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede meselenin tahkikat sorumlusu, zanlılar aleyhine alınan son tutukluluk sürecinde yürütülen tahkikat hakkında bilgi verdi, tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti…

Taammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf, meskun mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlarından methaldar olan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in tutukluluk süreleri 8’er gün daha uzatıldı

BRTK