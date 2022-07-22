Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat’ta öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S.’nin davası 29 Temmuz Cuma gününe ertelendi.
Zanlıların mahkemeye çıkarılması sırasında mahkeme içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
BRT
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