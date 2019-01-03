Fazlası da yokluğu da büyük zarar veriyor!

Sodyum nedir? Sodyum yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Vücudun düzgün çalışabilmesi için biraz sodyuma ihtiyacı vardır. Vücudun gereksinim duyduğu temel minerallerden birisidir. Peki, sodyum nedir? Sodyum yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Sodyum günlük hayatta tuz olarak ifade edilen mineraldir. Sofra tuzu iki mineralin bir kombinasyonudur. Bunlar sodyum ve klorürdür. Sodyum özellikle sinir sinyallerinin iletimi ve vücutta sıvı dengesinin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Şimdi, godyum yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

SODYUM NEDİR?

Vücut için en gerekli minerallerden biridir. Bilinen sodyum kaynağı ise sofralarda kullanılan tuzdur. Sinir sinyallerinin iletiminde, vücudun sıvı dengesinin sağlanmasında, kasların kasılmasında ve birçok farklı vücut fonksiyonunda sodyumun rolü vardır. İnsan için günlük sodyum ihtiyacı bir çay kaşığı tuz tarafından karşılanmaktadır. Kandaki normal sodyum aralığı 135-145 mEq/L'dir.

SODYUM YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Bir litre kanda 145 milimol'den daha fazla olan seviye sodyum yüksekliği (hipernatremi) olarak tanımlanır. Vücudun kaybettiği suyun vücuda giren sudan daha fazla olduğu anlamına gelir.

Sodyum yüksekliği belirtileri:

– Susuzluk

– Sersemlik ve kas hassasiyetleri

– Nöbetler ve koma

SODYUM DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Aşırı terleme ve su tüketimi sodyum düşüklüğüne neden olmaktadır. Bir litre kanda 130 milimol'den daha az olan seviye sodyum düşüklüğü (hiponatremi) olarak nitelendirilir. Vücuttaki toplam sodyum miktarının su miktarına oranla yetersiz olduğu anlamına gelir.

Sodyum düşüklüğü belirtileri:

– Halsizlik

– Çabuk yorulma

– Baş ağrısı

– Mide bulantısı

– Kusma

– Huzursuzluk ve içsel sıkıntı hissi

– İştahsızlık

– Kaslarda zayıflık

– Kas spazmları ve kramplar

– Zihin bulanıklığı

– Sinirlilik

– Kas seğirmesi

– Titreme