FECİ KAZA: 1 ÖLÜ!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kaza bugün, saat 15:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Çağlar Mintaş, yönetimindeki LT 795 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Serdarlı köyün yakınlarında yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile çarpmışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu sıkışan her iki araç yolun sağından dışarıya savruldu.

LT 795 plakalı araç sürücüsü 32 yaşındaki Çağlar Mintaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Havadis