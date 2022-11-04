Feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 19:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Oğuzhan KARAASLAN (E-29), yönetimindeki JE 326 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek Kaya Artemis Otel Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten kendi şeridinde Nuhun Gemisi Otel istikametine doğru seyreden Yusuf AYGÜN (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan KARAASLAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay ÖRTLEK (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir.

Kazada yaralanan THC 620 plakalı araç sürücüsü Yusuf AYGÜN ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim ÇELİK (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT