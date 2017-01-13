FECİ KAZA! 5 YARALI

Lefkoşa Gazimağusa anayolunda bugün 14.30 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Ulukışla-Kurudere kavşağı arasında yaşanan olayda, Muoath Hanı Awad Allah (E-22) yönetimindeki FE 353 plakalı araç karşı şeride geçerek Eray Mehmet Vudalı (E-30) yönetimindeki LE703Z plaklı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LE703Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Gargınsu (E-27) ve Önsay Aktolga (E-35) ile FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amro F.O. Mortoja (E-25) ve Asmar Almotasembilla Alasmar (E22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Amro F.O Mortoja, Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar yapılan tedavilerini müteakip servislerde müşahede altına alındı.