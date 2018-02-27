FELAKETTEN DÖNÜLDÜ!

Girne-Değirmenlik yolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Girne-Değirmenlik yolunun, dağın güney tarafında kalan bölümünde iki kamyon, iki de salon araç kaza yaptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza 11:30 sıralarında meydana geldi. Kazada yaralanan 45 yaşındaki Feride Helvacıoğlu, 25 yaşındaki Muhammet Tip ve 43 yaşındaki Kerem Çavdar Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 kişinin durumu iyi

Değirmenlik-Girne dağ yolunda bugün meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Feride Halvacıoğlu, Kerem Çavdaş ve Muhammet Tip ilk tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılarından Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Feride Halvacıoğlu’nun kaburgasında kırık tespit edildiğini ancak yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını duyurdu.

Uçaner, kazanın çok ucuz atlatıldığını da kaydetti.

Polis ise kazanın dün saat 11.10 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 5 ila 6’ncı kilometrelerinde olduğunu açıkladı.

Buna göre, Değirmenlik istikametine seyreden Muhammet Tip yönetimindeki THZ 426 plakalı tır aynı istikamette seyreden Feride Halvacıoğlu (K-43) yönetimindeki LZ 571 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç da Mehmet Güloğlan (E-43) yönetimindeki SF55AVL plakalı dorseli tırın arkasına vurdu. Güloğlan’ın yönetimindeki tırsa önünde duran Erdi Ertuğrul (E-28) yönetimindeki PF 137 Z plakalı araca çarptı; THZ 426 plakalı tır, LZ 571 plakalı araç ve SF55AVL plakalı tırın dorsesi yolun soluna devrildi.

Kazada hafif yaralanan LN 571 plakalı araç sürücüsü Feride Halvacıoğlu, aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerem Çavdaş (E-43) ile THZ 426 plakalı tır sürücüsü Muhammet Tip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınındı.

Havadis