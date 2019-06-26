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  3. Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor!
Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor!

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor!

Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidiyor!

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Fenerbahçe’nin erkek basketbol takımının oyun kurucusu Kostas Sloukas için İspanyol devi Barcelona’nın devrede olduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerle yeniden anlaşmak için pazarlık masasında olan Sloukas için Barça’nın da şartlarını zorladığı ifade edildi.

Yunan oyun kurucunun, yakın bir zamanda geleceğiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Bu arada Luigi Datome ise gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı.

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