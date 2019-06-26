KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK

Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



