FENER'DE BİR AYRILIK DAHA!
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Yiğidolar, transferin son günü düğmeye bastı. Kırmızı-Beyazlılar, eski yıldızı Aatif’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı, imzalar gün içinde atılabilir.
İlk 3 haftadan umduğunu bulamayan Sivasspor, transferde son gün atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın gözü eski yıldızında.
Teknik direktör Tamer Tuna’nın da takıma kazandırılmasını çok istediği Fenerbahçeli Aatif için başkan Mecnun Otyakmaz’ın Sarı-Lacivertliler’le görüşmelere başladığı öğrenildi.
Yapılan transferlerle birlikte Kanarya’da şans bulması zorlaşan, Hollandalı hoca Cocu’nun da, ‘Gidebilir’ raporu verdiği Aatif’la kurulan temaslardan olumlu sonuç alınırsa Faslı yıldız bugün yeniden Yiğidolar’a imza atacak.
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