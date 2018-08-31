FENER'DE BİR AYRILIK DAHA!

Yiğidolar, transferin son günü düğmeye bastı. Kırmızı-Beyazlılar, eski yıldızı Aatif’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı, imzalar gün içinde atılabilir.

İlk 3 haftadan umduğunu bulamayan Sivasspor, transferde son gün atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın gözü eski yıldızında.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın da takıma kazandırılmasını çok istediği Fenerbahçeli Aatif için başkan Mecnun Otyakmaz’ın Sarı-Lacivertliler’le görüşmelere başladığı öğrenildi.