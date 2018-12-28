FETÖ'NÜN KİLİT ADAMI KKTC'DE YAKALANDI!

FETÖ’nün kilit ismi Hüseyin Atik, KKTC'de gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014 ile 2017 yıllarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sivil İşler Daire Başkanında görev yapan Albay Hüseyin Atik, Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Atik, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel ekipler tarafından sessiz sedasız teslim alınarak Türkiye'ye götürüldü.

Kıbrıs'ta kaldığı süre içinde KKTC vatandaşlığı alan Atik, hakkında soruşturma başlatılınca görevinden ayrıldı. Kıbrıs'a yerleşen Atik faaliyetlerini buradan sürdürmeye devam etti. Albay Hüseyin Atik’in KKTC’de görev yaptığı süre içinde polis ve asker içerisindeki FETÖ yapılanmaları konusundaki bağlantıları araştırılıyor.